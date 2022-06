Kolory ścian w salonie – modne pomysły!

Najbardziej reprezentatywne miejsce w domu to salon. To też pomieszczenie, w którym najczęściej przebywamy i wypoczywamy, dlatego chcemy, by był urządzony ładnie i z klasą. Tak, by cieszył przyjemną atmosferą nie tylko zapraszanych przez nas gości, ale przede wszystkim nas – domowników.

Do urządzenia salonu przywiązujemy największą wagę. Czasami, z tego względu decydujemy się na pomoc projektanta wnętrz do zaaranżowania stricte; wyłącznie tego pomieszczenia. Zaczynając planowanie pochylamy się najpierw nad ogólnym stylem aranżacji tego pokoju, a później ustalamy w jakich barwach chcielibyśmy widzieć nasz salon. Kolory ścian w salonie to kwestia istotna, bowiem powinny stwarzać niepowtarzalny w innych pomieszczeniach naszego mieszkania, klimat. Nastrój tego miejsca musi sprzyjać, na przykład popołudniowemu lenistwu, jak też rodzinnym i towarzyskim spotkaniom.

W tym artykule pokażemy Wam kilka przykładów wnętrz, w których kolory ścian w salonie odgrywają główną rolę w wystroju naszego lokum. Po więcej barwnych, salonowych inspiracji sięgnijcie do Najmodniejsze kolory 2015 w Twoim salonie!.

Zapraszamy!