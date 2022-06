Mała sypialnia – duże wyzwanie!

A może mała sypialnia i wcale nie takie duże wyzwanie? Oczywiście dla każdego z nas – im więcej przestrzeni tym lepiej, ale zapewne już nie jednokrotnie przekonaliście się szukając choćby inspiracji, że z małymi przestrzeniami można wygrać i to czasem podwójnie! Dlaczego? Bo aranżacje małych wnętrz są nieraz tymi najbardziej pomysłowymi. Z resztą, gdyby właściwie spojrzeć na to od innej strony, to wręcz mała sypialnia jest tą najbardziej przytulną, gdzie do szczęścia nie potrzeba nam niewiele więcej poza ukochanym meblem do spania. A może zdarzyć się i tak, że miejsca na sypialnię w ogóle nie ma! Szczególnie w kawalerkach i małych mieszkaniach – jak wtedy stworzyć coś przytulnego? Wychodząc na przeciw tym wszystkim ograniczeniom i przestrzennym niedogodnościom, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowo pomysłowe rozwiązania. Utwierdzimy Was w przekonaniu, że małe jest piękne i że przytulna, mała sypialnia to wcale nie jest takie duże wyzwanie.