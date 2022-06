Niezwykłe wieszaki na ubrania!

Szukając dalej inspiracji, dochodzimy do kolejnego elementu, którym możemy zagrać. Wieszaki na ubrania montowane na ścianie mogą przyjąć prostą formę tylko po to, aby zaskoczyć nas delikatnymi elementami. Nasze oczy lubią różnorodność i choć dążymy do często do minimalizmu to ciężko byłoby nam się odnaleźć w przestrzeni ograniczonej jedynie do prostych form. Tutaj minimalizm łączy się z różnorodnością, dzięki czemu czujemy się dobrze, gdy możemy ucieszyć oko jakąś grą, nawet tak niewielkich elementów.