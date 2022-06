Szara kuchnia w betonie!

Płyty betonowe są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie wody. Bardzo dobrze prezentują się w dużych wnętrzach, nadając im lekko industrialnego charakteru. Jest to najlepsze rozwiązanie jeżeli chcemy wprowadzić beton do wnętrza. Płyty z betonu architektonicznego można montować na płyty gipsowo- kartonowe, gdyż ich waga w stosunku do formatu jest porównywalna do ciężaru płytek ceramicznych.

Szara kuchnia może być również wykończona tapetą imitującą beton, jest to rozwiązanie o tyle lepsze, że pozwala na większy wybór wzorów. Dzięki technice nadruku cyfrowego, wysokiej rozdzielczości fotografii i odpowiedniego światła możemy otrzymać nawet złudzenie trójwymiarowości.