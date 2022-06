Jak urządzić wyjątkowe pokoje dla nastolatków?

Dobrze pamiętać, że pokoje dla nastolatków to miejsce, w którym młodzi ludzie chcą realizować swoje zainteresowania. Bierzmy więc zawsze pod uwagę to, jakie to są zainteresowania. Zastanówmy się – czy będzie potrzebne do tego miejsce, a jeśli tak, to jak je zaaranżować? Właściwe na te pytania odpowiedział gdyński zespół projektowy Formativ, odpowiedzialny za ten projekt. Warto też pomyśleć o wielkości biurka – im większe, tym lepsze – ogrom książek i materiałów może przytłoczyć, warto więc zadbać o to, aby powstało więcej przestrzeni manewrowej.