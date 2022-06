Geniusz przestrzeni!

Dom wzniesiono na działce w spokojnej, zielonej okolicy. Teren jest nieogrodzony, a ogród, tak i jak i sama bryła, minimalistycznie zaaranżowany. Wejście do domu zlokalizowano po prawej stronie, we wnęce pomiędzy ścianą budynku a kolumną. Od ulicy znajduje się także wjazd do podziemnego garażu. Na tym zdjęciu wspaniale widać, jak czarne obramowania okien kontrastują z jasną fasadą budynku, dając ultranowoczesny efekt!