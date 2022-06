Perełka architektury!

Przechodzimy teraz do strefy sypialni. Króluje tutaj duże, drewniane łózko z posłaniem w odcieniu kawy z mlekiem. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest to bardzo nastrojowe miejsce. Dwa, zgrabne stoliki nocne w kształcie coraz popularniejszej łezki świetnie się komponują z pozostałymi elementami tej przestrzeni. W takim pomieszczeniu nie ma mowy o tym, by któregokolwiek z domowników dręczyły koszmary!