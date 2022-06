Beton w nowoczesnym wydaniu!

Planując przestrzeń tego niezwykłego domu, nasi architekci zdecydowali się wprowadzić do niej nawet basen. Dzięki temu rozwiązaniu domownicy mogą szybko się schłodzić wtedy, kiedy temperatura za oknem sięga zenitu. Basen jest również doskonałym sposobem na to, by dbać o własną kondycję fizyczną. W letnie dni zamiast spędzać czas na siłowni, mieszkańcy mogą po prostu ćwiczyć we własnym basenie. Warto podkreślić fakt, że cały obiekt jest otoczony malowniczą zielenią. Ona stanowi niezaprzeczalny atut tego projektu!