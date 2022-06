Zamieszkaj w domu z pomysłem!

Wspomniane już wcześniej przeszklenia doskonale sprawdzają się również w dzień. To właśnie one gwarantują to, że ciepłe promienie słoneczne mogą bez skrępowania wpadać do środka obiektu. Dzięki temu całe wnętrze jest bardzo jasne. Ten element bardzo często ostatnio gości w wielu nowoczesnych projektach. W tym wypadku również nie mogło go zabraknąć!

Zauważcie, że nasi specjaliści zdecydowali się stworzyć na zewnątrz specjalny kącik, w którym można zrelaksować się na świeżym powietrzu. Proste meble ogrodowe świetnie się do tego nadają!