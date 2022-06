Szykowny kolos!

Teraz przenosimy się do strefy jadalni. W tym miejscu obowiązkowo znalazło się miejsce dla dużego stołu, który z pewnością pomieści wszystkich domowników podczas rodzinnych obiadów, czy kolacji. Cały blat idealnie oświetlają trzy piękne lampy, które gwarantują to, że nawet późnym wieczorem nikt z osób siedzących przy stole nie będzie musiał wytężać wzroku. Bardzo pozytywnym akcentem jest umieszczenie tutaj również świeżych kwiatów w transparentnym wazonie. One dodają nieco energii tej przestrzeni. Nasi architekci uwielbiają zielone akcenty, dlatego zdecydowali się również wprowadzić do tego miejsca trzy finezyjne rośliny, które znajdują się tuż obok schodów prowadzących do jadalni. To bardzo oryginalny pomysł!