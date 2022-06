Dom, który zwala z nóg!

Jesteście wielbicielami nowoczesnych aranżacji? Jeżeli tak, to doskonale trafiliście! Dziś specjalnie dla tych z Was, którzy cenią sobie dobry design przygotowaliśmy niezwykły dom zaprojektowany przez naszych architektów. Cały obiekt stworzono zgodnie z rozwiązaniami, które gwarantują mu świeży i ciekawy wygląd. Płaski dach, biała elewacja, czy też nowoczesne przeszklenia to tylko niektóre z nich. Nasi profesjonaliści doskonale znają się na swoim fachu, dzięki czemu mógł powstać ten piękny, parterowy dom. Rezygnacja z dodatkowych pięter w przypadku tego projektu została podjęta przede wszystkim po to, by cały obiekt był funkcjonalny dla każdego członka rodziny, bez względu na wiek. Warto o tym pamiętać tworząc własne cztery ściany.

Zobaczcie sami, jaki cudowny dom zaprojektowali nasi eksperci!