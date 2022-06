Warszawski apartament pełen klasy!

Przenosimy się teraz do jadalni oraz kuchni. Sercem pierwszej z tych stref jest oczywiście stół, który w tym wypadku posiada nietypowy, okrągły kształt. Nie ma wątpliwości co do tego, że sprzyja on prowadzeniu rozmów w rodzinnym gronie. W zestawieniu z krzesłami o drewnianych nogach, ta kompozycja wygląda naprawdę świetnie! W kuchni z kolei króluje minimalistyczna zabudowa, której jasne odcienie nadają tej strefie ponadczasowego szyku. Dzięki dużej liczbie pojemnych szafek, właściciele nie musza obawiać się o brak miejsca na wszystkie akcesoria kuchenne.

Przyjrzyjcie się również, jaki piękny żyrandol oświetla całą przestrzeń. Jedno nowoczesny design zdecydowanie przyciąga wzrok!