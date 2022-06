Dom do pozazdroszczenia!

Widok z zewnątrz pozwala nam spojrzeć na całą fasadę i przedstawia nam namiastkę stylu architektonicznego, który był dominujący w całym projekcie. Jest to mieszanka tradycyjnej meksykańskiej architektury z nowoczesnymi elementami. Warto podkreślić, że nawet dachówka została specjalnie przywieziona z Meksyku! .Stare drewniane drzwi, importowane z Hiszpanii, zapraszają do środka wszystkich domowników i gości, z kolei duże okna dają odpowiedni dostęp promieniom słonecznym do wnętrza tego budynku, co sprawia, że jest on odpowiednio oświetlonym miejscem. Zobaczmy co skrywa jego wnętrze!