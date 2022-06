Nowoczesne alternatywy dla tradycyjnych domów!

W tym projekcie zachwyca nie tylko fantastyczny design, ale także funkcjonalność. Po pierwsze, możemy dowolnie wybrać rozmiar, decydując się na dodatkowe moduły, co sprawia, że przestrzeń mieszkaniowa przestaje być problemem. Co więcej, dom ten do maksimum wykorzystuje to, co oferuje natura. Panele słoneczne pozwalają na samodzielne zarządzanie energią, a system zbierania wody deszczowej pozwala na jej ponowne użycie w toaletach czy do podlewania ogrodu.