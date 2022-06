Dom jak ze Zmierzchu!

Z kuchni przechodzimy do jadalni, którą otaczają przeszklenia, szklany jest również okrągły stół. Wprowadza to niezwykle lekką atmosferę, światło penetruje każdy zakamarek tej przestrzeni. Efekt ten intensyfikuje wypolerowana kamienna posadzka. Właściwie nie ma chyba takiej powierzchni, która by nie miała do odegrania swojej roli w budowaniu poczucia świeżości i przytulności, towarzyszącej nam stale we wnętrzu. Zwróćmy jeszcze uwagę na wiszącą lamę, nawiązującą do stylu industrialnego, oraz na wzorzyste krzesła, nadające jadalni charakteru.