Dom z ukrytym potencjałem!

Mamy piękny dom, urządzony ze smakiem, w przyjemnej części miasta, z dobrą infrastrukturą wokół. Przyszedł jednak czas na zmiany: rodzina się powiększyła, dostajemy lepszą pracę w innej części Polski… Wydaje nam się, że sprzedaż ukochanego gniazdka będzie naszym najmniejszym problemem. A tu mijają tygodnie, miesiące… i nic! Jak to jest możliwe? Przecież nasz budynek tak bardzo różni się od tych ciemnych, obskurnych domostw ze starymi meblami i brudnymi dywanami. My znacie jego zalety doskonale, ale czy daliśmy potencjalnemu nabywcy okazję, żeby je poznał?

Sprzedaż własnego domu to sztuka. Jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że widzimy za dużo. Według nas jedno szybkie zdjęcie salonu zrobione telefonem oddaje to, jak wygodne są kanapy i jak przyjemnie jest w nim zimą siedzieć przy kominku. Ale potencjalny nabywca nie ma przecież o tym pojęcia! By do niego trafić, warto zatrudnić profesjonalistę od home stagingu. To osoba, która zrobi zdjęcia w pełni oddające potencjał naszego domu, wprowadzając jedynie niewielkie zmiany w aranżacji i dekoracji, nie musimy zatem drżeć o koszt takiej usługi. Możemy za to przestać drżeć o sprzedaż naszej własności!

Aby pomóc nam lepiej zrozumieć, o co chodzi w home stagingu, ekspertki ze studia Sceny Domowe zabrały nas do Krakowa…