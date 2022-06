Dom jakich mało!

Zanim zaczniemy nasze zachwyty nad bryłą, zwróćmy uwagę, na jakiej niesamowitej działce przyszło pracować architektom ze studia Innebo. Ich konstrukcja naprawdę może oddychać, a my możemy ją podziwiać w pełnej okazałości. Pobliski las stanowi dla niej idealne tło. Przejdźmy jednak do samego budynku, jest to dwupiętrowy dom z poddaszem. Składa się on z centralnej części, z której wychodzą dwa moduły: jeden przeznaczony na garaż, a drugi na pokój dzienny. Oba przedłużone są szkieletowymi konstrukcjami, które umownie odznaczają strefę podjazdu i tarasu. Ich dachy to kolejne przestrzenie do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zwróćmy też uwagę na oryginalny, jednospadowy dach.