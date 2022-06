Stara miłość nie rdzewieje!

Salon to prawdziwa niespodzianka! Chociaż spodziewaliśmy się nowoczesności, tak ta tutaj podniesiona została do kwadratu. A przy tym doskonale odnajduje się we wnętrzu, które wcale nie stara się ukryć swojego wieku. Intensywne kolory zostają zrównoważone wprowadzeniem jasnej bieli. Stojąc w tym miejscu możemy szybko rzucić okiem na biało-czarną jadalnię, gdzie do wiekowego stołu dopasowano krzesła Victoria i Luis Ghost. Żadna przestrzeń w tym domu nie jest przewidywalna!