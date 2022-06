Meble prowansalskie – sposób na romantyczne wnętrza!

Kolorystyka wnętrz w stylu prowansalskim ogranicza się do jasnych, pastelowych barw. Dominują przede wszystkim wszystkie odcienie bieli, szarości i beże. Meble prowansalskie często wyglądają na lekko przybrudzone, przez swoje formy wyglądać lekko staroświecko. Jest to styl rustykalny nawiązujący do tradycji francuskich. Przykładem jest ta komoda nawiązująca swoim kształtem do klasycznych wzorów. Zestawiona z ozdobnym lustrem i dekoracjami z porcelany tworzy typowo francuski klimat we wnętrzu.

Jeżeli szukacie pomysłu na komodę w stylu vintage zajrzyjcie do Katalogu inspiracji - Komody – 10 propozycji w stylu retro.