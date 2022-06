Szafy do przedpokoju – 10 pomysłów idealnych do Twojego domu!

Nie wyobrażamy sobie wejścia do domu bez tego jednego mebla – szafy do przedpokoju. Powinna pomieścić w sobie przynajmniej jednosezonowe okrycia wierzchnie, jednak w polskim domu służy ona do przechowywania najprzeróżniejszych rzeczy. Od przyborów do butów do zapasów kocy i bielizny. O ile są wystarczająco pojemne to właśnie szafy do przedpokoju i w korytarzach są „magazynem domu”, w których odkładamy rzeczy nie posiadające własnego miejsca.

W tym artykule przedstawimy Wam kilka ciekawych propozycji aranżacji szafy do przedpokoju. Wnękowe lub wolnostojące, różno fakturowe, kolorowe, przesuwne, otwierane na docisk. Kilka wariantów, z których możecie wziąć przykład do własnego wnętrza, po to by było wyjątkowe i cieszyło oko na lata.

Pomysły na projekt całego hallu znajdziecie w Katalogu Inspiracji Przedpokój – aranżacje, które Was zachwycą!. Zapraszamy!