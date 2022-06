Od kitu do hitu!

Better Home Interior Design

Better Home Interior Design

W sypialni wiele się zmieniło. Całkowicie zreorganizowano to wnętrze, inaczej ustawiając nowe meble. Aktualnie dominuje jasna, stonowana kolorystyka, oparta na bieli i brązie. Odsłonięto okno, wpuszczając do wnętrza naturalne światło. Aby zapewnić mieszkańcom wysoki poziom prywatności, zdecydowano się na zasłony, ale stylistycznie i kolorystycznie pasujące do całości aranżacji.