Powiew świeżości w starym domu!

Po renowacji drewno i kamień stały się głównymi, dominującymi we wnętrzu materiałami. Doskonale wskazywało to na to, co zarówno dla architektów, jak i właścicieli było ważne- kontakt z naturą. Objawia się ona także w tym, że otoczenie zewnętrzne zostało harmonijnie wkomponowane we wnętrze- głównie za pomocą wielkopowierzchniowych przeszkleń.