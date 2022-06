Najdziwniejszy dom świata!

Dom odcina się wyraźnie od otaczającego go krajobrazu, widać go już z daleka. Dzieje się to nie tyle dzięki nieoczywistemu materiałowi budowlanemu, a przez wybór intensywnej czerwieni oraz bieli jako kolorów fasady. Uwagę zwraca także przesunięcie kontenera pierwszego piętra, co sprawia, że bryła zyskuje na dynamice. Jedynym tradycyjnym elementem, na który się zdecydowano jest drewniany płotek, otaczający posesję. Takie niekonwencjonalne podejście pozwoliło właścicielom sporo zaoszczędzić!

Z tej perspektywy dom wydaje się wręcz płaski, jakby doklejony do widoku pięknej doliny. Przyjrzyjmy się zatem lepiej konstrukcji…