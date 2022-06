Dobierz odpowiednie drzewa do swojego ogrodu!

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami dużego ogrodu, jak również mamy tylko kawałek własnej zielonej przestrzeni przed domem, to z pewnością zastanawiamy się, jakie rośliny w nim posadzić. Możemy przebierać w kwiatach, iglakach, skalniakach i oczywiście – drzewach. Wybierając drzewo do ogrodu powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy aby klimat panujący w tym miejscu odpowiada gatunkowi drzewa oraz jak możliwie duże urośnie. Na początku może się nad tym nie zastanawiamy, ale za 10 lat cień padający na nasze okna i zasłaniający nam piękny widok – będzie bardziej rozczarowywać niż cieszyć.

Czym się kierować wybierając drzewa do ogrodu?