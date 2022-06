Pozwolenie na budowę – nowe przepisy!

Zaczniemy jednak od podobieństwa. Do tej pory wnioski o pozwolenie na budowę należało przedkładać we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej, który najczęściej stanowił Starosta. I to się nie zmieniło. W momencie, gdy główny projektem określi, że budowla nie kwalifikuje się na pozwolenie na budowę, wystarczy, że przedłoży wniosek zgłoszenia u tego samego organu jak dotychczas.

Najważniejszym dokumentem takiego zgłoszenia jest projekt architektoniczno – budowlany (czym on jest oraz jakie inne dokumenty są potrzebne opisujemy poniżej). Pozwolenie na budowę wymagało dostarczenia oświadczeń od wszystkich dostawców energii, ciepła, gazu, wody, odbioru ścieków (sporo nie?), a także warunków przyłączenia budynku do wszystkich wymaganych sieci. Obecnie na etapie planowania, czyli jeszcze przed rozpoczęciem budowy nie ma takiej potrzeby przedkładania tych wszystkich dokumentów. Zgodnie z interpretacją ustawodawcy wprowadzając tę zmianę, chodziło o umożliwienie podjęcia samodzielnej decyzji, na którym etapie chcemy dokonać tych formalności. To, czy budynek posiada wszelkie podłączenia do niezbędnych mediów będzie, inaczej niż to wymagało pozwolenie na budowę, weryfikowane dopiero na etapie oddawania do użytku. No ale kto nie chciałby mieć wody w domu!

Skraca się również czas wymagany na złożenia dokumentów. Pozwolenie na budowę możemy omijając szerokim łukiem (wydawanie pozwolenia mogła zająć nawet rok!) ciesząc się 30 dniowym okresem tj. 30 dni przed planowym rozpoczęciem prac budowlanych należy przedłożyć stosowne dokumenty.

Skróceniu ulega też tak zwana milcząca zgoda , jeżeli do 30 dni nie otrzymamy żadnej informacji zwrotnej, oznacza to zgodę i mamy prawo domagać się zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę nakładało obowiązek zgłaszania na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych fakt ich rozpoczęcia. Brzmi nielogicznie? To dobrze, że ustawa znosi ten obowiązek.

A jeżeli planujecie samowolę budowlaną (czego nie polecamy!) To można wystąpić z wnioskiem o umorzenie (całkowite zlikwidowanie) lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za jej dokonanie. Pozwolenie na budowę takiej możliwości nie dawało.