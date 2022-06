Nietypowy dom pełen światła!

Teraz mamy okazję przyjrzeć się temu budynkowi z drugiej strony. Nasi fachowcy zadbali również o to, by właściciele obiektu mogli w pełni wypocząć. Tuż nad wejściem do domu znalazł się średnich wymiarów balkon, który pozwala obserwować cały krajobraz. To jednak nie wszystko. Architekci umieścili tutaj również funkcjonalne meble ogrodowe wykonane z drewna. Świetnie korespondują one z kolorem drzwi oraz fragmentów dachu. Zwróćcie również uwagę na ogromną ilość przeszkleń, która znalazła się z tej, jak i drugiej części tego budynku. To one sprawiają, że jego wnętrze jest pełne światła! Taka aranżacja podkreśla, że komfort mieszkańców jest na pierwszym miejscu.