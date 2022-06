Przesuwane drzwi – czy to najlepsza opcja do domu?

Przesuwane drzwi mogą być wykonane z różnych materiałów: szkła, drewna, matowego szkła, metalu. Przede wszystkim muszą być w miarę lekkie, aby mogły swobodnie się przesuwać po prowadnicach. Same prowadnice są odpowiednio maskowane przez wykonanie ich z podobnego materiału. Materiał powinien być przede wszystkim w miarę lekki i tak naprawdę jest to jedyny wyznacznik! To, czy chcemy mieć drzwi ze szkła, zależy od tego, jakie pomieszczenia chcemy w ten sposób połączyć. Oczywiście nie zamontujemy drzwi przez które wszystko widać między łazienką a salonem, tak samo jak i między sypialnią i resztą pomieszczeń. Chociaż w ostatnim przypadku może to być szkło matowe. Decydując się na szkło zyskujemy przepływ światła, jednak pamiętajmy, że zabierze to trochę prywatności.