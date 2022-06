Bądź fit w domu – 6 sprawdzonych sposobów!

Słodycze są największą przyjemnością wielu z nas. Nie potrafimy sobie wyobrazić dnia bez batonika, słodkiej przekąski czy kawałka ciasta do kawy. Niestety odbija się to na naszym zdrowiu oraz kondycji organizmu. Jeden batonik o przeciętnej masie ok. 50 gramów dostarcza nam ok. 250 pustych kcal oraz 24 gramy tłuszczu, gdzie dzienna dawka przeciętnego człowieka o średniej aktywności fizycznej wynosi ok. 70 gramów tłuszczu. Kilka takich batoników w ciągu dnia i wzrasta nam cholesterol, natomiast my wcale nie zaspokajamy głodu, a chwilowo go uciszamy . Bardzo łatwo znaleźć zdrowe zamienniki słodyczy, które w zupełności zaspokoją naszą ochotę na cukier oraz dodatkowo dostarczą witamin, błonnika i wzmocnią odporność.