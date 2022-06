Jak zbudować podium dla łóżka?

Sypialnia, czyli miejsce w którym regenerujemy siły, odpoczywamy i w pełni możemy się zrelaksować. Do tego koniecznie musimy mieć wygodne łóżko i miłą w dotyku pościel, a sen z pewnością będzie błogi. Coraz częściej decydujemy się na wybór materaca, a ramę do łóżka kupujemy osobno lub tworzymy ją samodzielnie. Łóżko możemy ustawić również na podeście i staje się to wyjątkowo popularne ze względu na funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni pod łóżkiem, czyli jako miejsce przechowywania. Możemy też zrobić łóżko, które będzie dobrze się prezentować i nada nieco minimalizmu całej aranżacji – czyli podest zbudowany z drewnianych palet. Jeśli myślicie, że taka budowa podium mogłaby być dla Was zbyt wymagająca, to przeczytajcie, jak wykonać je krok po kroku – nie jest to wcale tak skomplikowane!