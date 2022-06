Jak sprzątać w zgodzie z Feng Shui?

Każdy z nas pragnie mieszkania zadbanego, uporządkowanego, czystego, w którym będzie mógł się zrelaksować i wypocząć przed kolejnym dniem wyzwań. Niestety bardzo często jest tak, że w ciągu tygodnia nie mamy czasu na sprzątanie oraz różne prace porządkowe w mieszkaniu. Większość tych prac odkładamy na weekend przez co do mieszkania wkrada się bałagan i brud. Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić jak powinno wyglądać porządkowanie naszej przestrzeni zgodnie z zasadami Feng Shui.

Feng Shui jest starożytną sztuką aranżacji wnętrz pochodzącą z Chin. Głównym założeniem tej filozofii jest przekonanie, że świat wypełnia energia chi, dlatego nasze wyposażenie, dodatki oraz akcesoria powinny być tak dobrane, aby energia chi mogła swobodnie krążyć po domu. Zaprojektowanie wnętrza zgodnego z zasadami Feng Shui nie jest trudne, jednak wymaga zastosowania się do kilku podstawowych zasad. Dzięki temu nasze mieszkanie zyska harmonijnego, uporządkowanego wyglądu. Jak każda przestrzeń użytku dziennego wymaga starannej pielęgnacji oraz dbałości o porządek i czystość. Zasady odnośnie sprzątania mieszkania Feng Shui są neutralne i pasują do każdego typu wnętrz. To ponadczasowe reguły, które mogą wszystkim ułatwić życie, pod warunkiem, że się do nich zastosujemy. Przede wszystkim porządków nie powinniśmy zaczynać od brania się za wszystko. W tym przypadku doskonale sprawdza się zasada małych kroczków, czyli np. sprzątanie kuchni szuflada po szufladzie, a nie wyznaczanie sobie całej kuchni do wysprzątania. W takim przypadku już na początku dopadnie nas frustracja, która nie jest odpowiednim kompanem do sprzątania. Ciekawym sposobem na utrzymanie porządku w mieszkaniu jest zastosowanie się do zasady odkładaj na miejsce . Gwarantujemy Wam, że nie stracicie na tym wiele cennego czasu, a wręcz odwrotnie zaoszczędzicie go na przyszłość i utrzymacie porządek. Banalne, a jednak tak często problematyczne dla nas!