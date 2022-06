Oryginalne pomysły na wykorzystanie przestrzeni pod schodami!

Urządzanie mieszkania wiąże się ze skomplikowanym, wieloetapowym procesem zarządzania naszą prywatną przestrzenią. Bardzo często zdarza się, że nie posiadamy takiej wiedzy oraz doświadczenia, aby być w stanie rozsądnie i funkcjonalnie rozplanować mieszkanie. Wtedy o pomoc możemy poprosić architekta wnętrz, który nie tylko pomoże nam w praktycznym urządzeniu przestrzeni, ale także sprawi, że stanie się ona odzwierciedleniem naszych pragnień i odwiecznych marzeń.

W przypadku przestrzeni pod schodami, bardzo często rezygnujemy z jej aranżacji, ponieważ brakuje nam kreatywnych pomysłów, które można by wcielić w życie. Rozumiemy Was doskonale, ponieważ przestrzeń ta jest niezwykle trudną w funkcjonalnym zagospodarowaniu. Mała, o różnych poziomach wysokości i nieregularnych kształtach, jej aranżacja może wydawać się niemożliwa! A jednak mamy na to kilka sposobów. Sprawdźcie jakie pomysły przygotowaliśmy specjalnie dla Was na wykorzystanie miejsca pod schodami.

Przestrzeń ta może nam służyć na wiele sposobów, jednak wszystko zależy od wysokości schodów oraz ich szerokości. Niskie, kilkustopniowe schody można wykorzystać pod szafkę na buty. Myślę, że tego typu rozwiązanie to doskonały pomysł dla każdego bez wyjątków. Problem chaotycznych, nieuporządkowanych przedpokoi, w których na pierwszy plan wysuwają się brudne buty to zmora większości ludzi, dlatego aranżacja wysuwanej szuflady na buty jest strzałem w dziesiątkę. Co w przypadku wysokich schodów? Tutaj możliwości mamy bardzo dużo począwszy od miejsca do pracy, w którym podstawą powinno być odpowiednie oświetlenie oraz ergonomiczne krzesła do pracy przy biurku, kończąc na małym, kolorowym ogrodzie czy niewielkiej łazience, w której znajdzie się miejsce na ubikacje oraz malutką umywalkę. Jak sami widzicie pomysłów jest wiele, natomiast w dużej mierze zależą one od naszych indywidualnych potrzeb.