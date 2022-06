Panele SIP – przyszłość w budowie domów

Koszty budowy domu do stanu deweloperskiego bez fundamentów i instalacji a za to z ogrzewaniem nawiewnym to średnio około 2000zł netto za 1m kwadratowy powierzchni. Do kosztów należy doliczyć ceny za montaż, które są dosyć spore – osiągają nawet pułap 1000zł za metr kwadratowy. Wynika to z tego, że ciężko jest tez znaleźć wykwalifikowanych fachowców zajmujących się łączeniem paneli. Stwarza to dodatkowy problem z terminem realizacji zleceń. Technologia SIP jest w Polsce raczkująca co niestety stanowi dodatkową wadę.