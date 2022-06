Mokre okna zimą? Tak rozwiążesz ten problem!

Parowanie szyb to częste ale i naturalne zjawisko, które wiąże się z dużą wilgotnością powietrza oraz z dużą różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz domu, dlatego najczęściej doskwiera nam w okresie jesienno -zimowym. Zwiększona wilgoć w powietrzu powinna być usuwana na zewnątrz, w przeciwnym razie powstanie naturalne zjawisko kondensacji pary wodnej, co prowadzi do skraplania się pary na szybach. Kondensacja pary na szybach występuje wówczas, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur wewnątrz – zewnątrz wynoszącej 20°. My również przyczyniamy się do gromadzenia pary wodnej poprzez wykonywanie domowych czynności takich jak gotowanie, pieczenie, prasowanie lub branie kąpieli.