Amerykański sen!

American Way of Life to dla wielu wymarzony styl życia, mający swoich wyznawców również w Polsce. Oparty jest on na przekonaniu, że każdy ma prawo właśnie do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. W Ameryce te wartości wyrażane są we wszelaki sposób, nas jednak interesują szczególnie amerykańskie domy. Przyjrzymy się dzisiaj zatem tym konstrukcjom zza Atlantyku i być może znajdziemy inspiracje na własne, polskie lokum…