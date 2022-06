Szara rzeczywistość nabiera kolorów!

Jak na nowoczesny i stylowy dom przystało, jego wnętrze zachwyca współczesną i modną aranżacją Otwarta na jadalnię kuchnia to mix nowoczesnych materiałów, połyskliwych powierzchni, zaawansowanych technologicznie sprzętów AGD i minimalistycznych dekoracji. Duża wyspa kuchenna jest centralnym elementem tego pomieszczenia- to właśnie na niej umieszczono wszelkie funkcjonalne sprzęty. Jadalnię zlokalizowano pod oknem, co pozwala w czasie posiłków cieszyć się wspaniałym widokiem. Dzięki dużym oknom wnętrze to jest jasne i przestronne. Dominują w nim naturalne materiały i neutralne kolory.