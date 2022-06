Najlepsze pomysły na to, jak pomalować mieszkanie!

Niby taki oczywisty podpunkt, a jednak warty przedyskutowania. Kolor sufitu w 99% jest biały. Dlaczego? Ponieważ każde wnętrze, wysokie, a tym bardziej niskie musi oddawać wrażenie przestronności, szczególnie nad naszymi głowami po to, by pomieszczenie nie powodowało u nikogo groźnych reakcji klaustrofobicznych. Biały sufit ma też taką funkcję, że odbija światło dzienne wpadające przez okna oraz to sztuczne, zawieszone tuż pod nim w postaci żyrandoli. Dlatego pełni w pewnym sensie rolę świetlnego ekranu.

Jednakże pojawił się też ciekawy pomysł na pomalowanie sufitu kolorem przechodzącym ze ścian. Dopuszczamy wersję taką, że jedna barwna ściana w pomieszczeniu może mieć swą kontynuację na suficie. Jednak jeśli to jest bardziej wyrazisty kolor niż blady beż, wypłowiała szarość lub perłowa biel, można go zaakcentować jedynie na pewnym odcinku sufitu. Stworzy to niebanalny i nowoczesny efekt, który będzie dowodem na odwagę, niebanalność i nieograniczoną kreatywność właściciela pokoju.