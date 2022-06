Jak dobierać kolory w 2016?

Nowy rok, nowe postanowienia, nowe trendy. Świetna okazja do tego, by zapoznać się ze świeżym spojrzeniem na urządzanie domu! Z każdym kolejnym rokiem powinniśmy być coraz bardziej świadomi nowoczesnego podejścia do aranżacji wnętrz. Wielofunkcyjne meble z sieciówek, dodatki hand made, meble z recyklingu są od pewnego czasu już tak powszechnie zakorzenione w gustach i propagowane przez projektantów jak i ich klientów, że nie potrafimy się teraz bez tych rzeczy obejść w naszym domowym otoczeniu. To samo dotyczy kolorystyki. Od pewnego czasu we współczesnych domach królują barwy o pastelowych, spokojnych odcieniach. Pojawia się więcej naturalnych, drewnianych wykończeń w prostych i geometrycznych oprawach. Poczucie minimalizmu i uniwersalizmu w wyposażeniu i kolorach nie zniechęca już przeciętnego polaka, który kiedyś nie wyobrażał sobie innego sposobu na ocieplenie przestrzeni jak malując ściany w krzykliwych, mocnych kolorach. W tym wydaniu zastanowimy się nad tym jakie są najnowsze trendy kolorystyczne tego roku i jakimi prawami się rządzą, by w efekcie powstał przytulny i nowoczesny look naszego mieszkania.

