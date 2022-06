Jak sprawić, że dom wyda się jaśniejszy i czystszy?

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ponura, zaciemniona przestrzeń może wpływać na nasze samopoczucie. Czujemy się przygnębieni, zdołowani, a nawet poddenerwowani, jednak nie znamy przyczyny naszych chwiejnych nastrojów. Odpowiedź na to pytanie jest prosta i często zdiagnozowana poprzez wzgląd do naszej przestrzeni prywatnej, mianowicie szare, mroczne oraz źle oświetlone mieszkanie. Dziś chcielibyśmy Wam podpowiedzieć jak w nieskomplikowany sposób można rozjaśnić Wasze wnętrze korzystając z dodatków czy wyposażenia mieszkania.

Styl oraz kolorystyka naszego wnętrza powinny być przede wszystkim zgrane z naszym charakterem, trybem życia oraz naszymi osobistymi potrzebami. Mieszkanie powinno odzwierciedlać nasze pragnienia, marzenia oraz gust, dawać nam spokój, a także satysfakcję i radość z pełnej optymizmu, jasnej przestrzeni. Niestety często jest tak, że nasze wnętrze staje się przytłaczające, ponure, a my nie potrafimy sobie z nim poradzić. Głównym błędem, który najczęściej popełniamy, a przyczynia się on do powstania zaciemnionego wnętrza, są potężne, ciemne meble, które przytłaczają nasze mieszkanie. Złe zestawienia kolorystyczne, gabarytowe meble, ciemne dywany oraz aksamitne zasłony powodują, że mieszkanie przestaje prezentować się atrakcyjnie i świeżo. Oczywiście nie chcemy, abyście rezygnowali ze starodawnych kompletów odziedziczonych po rodzinie, a odpowiednio zestawili ze sobą tego typu meble z właściwym, jasnym kolorem ścian, dodatków oraz doskonale dobranym oświetleniem. Dzięki temu w naszym mieszkaniu zapanuje jasność, świeżość oraz blask, który doda Twojej przestrzeni wyjątkowego charakteru i wyglądu.

Jeżeli jesteście zainteresowani stworzeniem jasnej, spójnej przestrzeni dziennej oraz mieszkania, które będzie napawało Was pozytywną energią do działania to zapraszamy do zapoznania się z pozostałą częścią artykułu.