Jak zbudować saunę ogrodową?

Istnieją dwa rodzaje pieców przeznaczonych do sauny – elektryczne i opalane drewnem, a ich ceny rozpoczynają się od 700 zł. Te pierwsze spotykane są znacznie częściej ze względu na ich łatwość w obsłudze. Jednak wymagają one oczywiście dostępu do energii elektrycznej, z którego właściciele saun niekiedy rezygnują. Z kolei piece opalane drewnem są rozwiązaniem tradycyjnym, a niektórzy budują je sami. Potrzebują one dobrej wentylacji i przewodu dymowego, rozgrzewają się do bardzo wysokich temperatur i wymagają dodatkowych środków ostrożności – nie mogą stać zbyt blisko łatwopalnych przedmiotów. Piece wyposażone są również w pojemnik na specjalne kamienie, akumulujące ciepło. Powinniśmy używać tylko kamieni przeznaczonych do pieca, by go nie uszkodzić. Dzięki kamieniom polanym wodą w saunie powstaje gorąca para.