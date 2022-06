Sypialnia – inspiracje na aranżację!

Wiemy jak wiele pięknych sypialni śniło Wam się po nocach - nam też! I choć czasem ciężko się rozstać w myślach z hektarowym metrażem łóżka (mało realne, ale jakże piękne!) to jednak przekonamy Was, że każda sypialnia jest cenna, a jeżeli będziecie dobrze się w niej czuć to nawet bezcenna. Praktyczne inspiracje – sypialnia to parę słów o takich inspiracjach, które nie tylko cudownie wyglądają, ale też pomogą Wam wygrać w tej często żmudnej walce z przestrzenią. Z resztą też nie wszystko, co pięknie wygląda jest zawsze praktyczne. Te małe, wredne, niefunkcjonalne szczegóły potrafią bezlitośnie podeptać całą miłość i nakażą poważnie przewartościować pojęcie „moja sypialnia marzeń”. Przedstawiamy Wam poniżej praktyczne inspiracje – sypialnia, która piękna jest zarówno na zdjęciu, jak i w codziennym użyciu.

Sypialnia – inspiracje pokazują ją jako serce prywatnej strefy każdego mieszkania. Jej główną funkcją jest oczywiście „opcja snu”, która szczęśliwie wyłącza nas ze spraw codziennych, dając chwilę wytchnienia. Nic więc dziwnego, że ta symboliczna sypialnia, inspiracje i marzenia głównie nęcą nasze niedospane oczy coraz to większymi i coraz bardziej okazalszymi łóżkami. I do tego ideału należy dążyć, ale czy zawsze? To zależy od naszych, indywidualnych preferencji, a nierzadko i możliwości. I właśnie w zależności od tego jak długo lubimy tam przebywać i ile dodatkowych czynności chcielibyśmy tam mieć możliwość wykonywać, nasza sypialnia może wzbogacić się o dodatkowe strefy czy elementy. Czasem należy inspiracje precyzyjnie przefiltrować przez niezbyt lubianą przez nas opcję „możliwości przestrzennych naszego mieszkania”. Pamiętajcie, że jedną strefę możecie powiększyć tylko kosztem innej (na przykład kuchni), dlatego najlepiej utworzyć sobie w głowie już na etapie właśnie tych sennych marzeń - listę priorytetów. A teraz sprawdźcie inspiracje – sypialnia jest praktycznie tylko dla Was!