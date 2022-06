Żar tropików w nowoczesnym wydaniu!

Jadalnia znalazła się bezpośrednio pomiędzy kuchnią, a salonem, co spaja ze sobą kolejne strefy i ułatwia poruszanie się po nich mieszkańcom. Jeżeli cenicie obiady, czy kolacje w gronie rodziny, bądź przyjaciół, duży stół będzie Wam niezbędny! W tym przypadku gruby blat z egzotycznego drewna świetnie komponuje się z prostymi krzesłami o siedziskach w szarym kolorze. By przestrzeń jadalni nie była zbyt jednolita projektanci zdecydowali się, by urozmaicić ją o dwie, czarne misy z jasnymi środkami – to świetny pomysł, by w ich wnętrzach umieścić owoce, bądź inne zdrowe przekąski – każdy z domowników to doceni, gdy tylko najdzie go ochota na coś małego i pożywnego!