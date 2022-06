6 sposobów na ładny i kształtny ogród!

Sprawmy by ogród był spójny – jego różnorodne części połączmy ścieżkami. Postarajmy się, by nie były one skupione tylko w jednej części ogrodu, gdyż zaburzy to kompozycję. Spróbujmy skierować je tak, by prowadziły one nasz wzrok do jego centralnego punktu. Ścieżki poprowadzone z domu do centrum ogrodu nieraz same zachęcają do wyjścia na zewnątrz. Do wytyczania ścieżek wybierajmy materiały jak najbardziej naturalne lub korespondujące z całą aranżacją ogrodu. Doskonale zrobili to architekci studia Greeneria – kwadratowe elementy tworzące ścieżkę nawiązują do kształtów rabat. Pamiętajmy że słowa klucze dzisiejszego artykułu, to „spójność” i „kompozycja”!