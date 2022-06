Cicha woda brzegi rwie!

Kiedy do wykonania projektu domu zaproszony zostaje Raphael Springmann, to możemy mieć pewność, że powstanie budynek idealnie odzwierciedlający osobowość domowników. Zwraca on szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów, uważnie słucha o ich wyobrażeniach domu marzeń. Jakie są ich indywidualne potrzeby i pragnienia? Jak wyobrażają sobie codzienne życie? Co jest im niezbędne do funkcjonowania? Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania profesjonalista zabiera się do pracy. W ten sposób powstają unikatowe konstrukcje, w których klienci czują się naprawdę u siebie.

Jeden z takich domów mamy przyjemność dzisiaj zaprezentować. Znajduje się on w niewielkiej miejscowości w niemieckim kraju związkowym Schleswig-Holstein. Spokojne fasady skrywają zaskakujące wnętrze…