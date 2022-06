Dom w Rybojedzku: Zabawy z drewnem!

Nowoczesne domy jednorodzinne zlokalizowane na wsi przyciągają szczególną uwagę, gdyż wyróżniają się na tle specyficznego krajobrazu i zazwyczaj silnie kontrastują z obecną w nim zabudową. Jako że jednak coraz więcej z nas wybiera życie na prowincji, rejony wiejskie stają się obszarem wzmożonej aktywności budowlanej. Na szczęście większość architektów, wraz z inwestorami, starają się nadać nowo powstającym domom wiejski charakter, aby choć odrobinę zharmonizować je z otoczeniem.

Do takiego właśnie domu, będącego nowoczesnym i stylowym dodatkiem do wiejskiej architektury pod Poznaniem, zabierzemy Was dzisiaj. Zlokalizowany na działce w Rybojedzku, dom projektu pracowni Piechnik Architekci zachwyca współczesną formą, minimalistycznie elegancką fasadą i przytulnym wnętrzem.