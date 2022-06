Puste ściany w kuchni – co robić?

Kuchnia jest sercem każdego domu, jej aranżacja powinna być doskonale zaplanowana oraz odpowiednio wcześniej szczegółowo zaprojektowana, aby służyć nam swoją funkcjonalnością oraz świetnym rozkładem urządzeń. Pierwszym etapem urządzania tej przestrzeni jest dobranie prawidłowego kształtu zabudowy do pomieszczenia. Pojemne szafki oraz szuflady to podstawa każdej ergonomicznej kuchni. Dzięki nim mamy możliwość przechowywania różnego rodzaju akcesoriów, sprzętów, tekstyliów oraz słoików, które zapewne w każdej kuchni zajmują mnóstwo cennej przestrzeni. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam w jaki sposób możecie zagospodarować pustą ścianę w kuchni. Przygotowaliśmy dla Was kilka interesujących propozycji wśród których zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.

Ściana w kuchni jest miejscem wyjątkowym, które możemy wykorzystać na wiele sposobów. Najczęściej decydujemy się na zainstalowanie szafek kuchennych bądź półek, na którym ustawiamy doniczki z ziołami, słoiki czy kolorową porcelanę. Jednak nie zawsze ten typ zagospodarowania ściany pasuje do każdego stylu wnętrz. Na pewno doskonale sprawdzi się w rustykalnych bądź skandynawskich aranżacjach wnętrz, natomiast kuchnie o minimalistycznej lub nowoczesnej estetyce nie będą już prezentowały się tak dobrze. Zatem pamiętajmy, że podstawą aranżacji ściany jest styl pomieszczenia, który powinien nadawać nam odpowiedni kurs. Poza wykorzystaniem szafek proponujemy Wam instalację panelu ściennego. Jest to świetny pomysł do wnętrz, w którym dużo się gotuje i które są w dużej mierze narażone na zanieczyszczenia. Nowoczesne panele ścienne przedstawiają przeróżne wzory, motywy począwszy od tropikalnej plaży, kończąc na kropach rosy czy panoramie dużego miasta. Jego warstwa wierzchnia jest zazwyczaj wykonana z plastiku lub szkła, które są niezwykle łatwe w utrzymaniu, dodatkowo tego typu ozdoba ścienna nie kosztuje wiele, a prezentuje się wyjątkowo efektownie i gustownie. Jeżeli jednak mamy sentyment do kuchni z początku lat 70-tych, w których to królowała kolorową bądź wzorzysta tapeta to warto zastanowić się nad jej wykorzystaniem we własnym wnętrzu. Obecnie na rynku możemy spotkać niezliczoną ilość kolorów, wzorów, które nawiązują do każdej dziedziny życia. Dzięki takiemu zróżnicowaniu każdy będzie w stanie dobrać coś dla siebie i stworzyć wnętrze o niesamowitym uroku oraz charakterze.