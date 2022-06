Dom bez granic!

Uwielbiamy domy, w których granice pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem rozmywają się. Życie w zgodzie z naturą jest bardziej harmonijne, spokojniejsze. Jeśli mamy możliwości, by zaprojektować wokół naszego domu dużo miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, to nie powinniśmy się dwa razy zastanawiać! Niektórzy nie lubią, kiedy taras wydaje się dostawiony do budynku. Mają wtedy poczucie, że przez, na przykład, drewniane podesty zatraca się piękno oryginalnej bryły. Jeśli i my mamy takie obawy, to wznosząc nasz dom marzeń powinniśmy upewnić się, iż w jego projekcie znajdzie się od samego początku zintegrowany taras.

Jak jednak go zaprojektować? Inspiracji dostarczą nam dzisiaj architekci z argentyńskiego biura Arrillaga&Parola. W domu jednorodzinnym znajdującym się na terenie Contry Club El Paso tyle samo spędza się w przytulnym wnętrzu, co wypoczywając na osłoniętych tarasach…