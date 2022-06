Minimalizm w najlepszym wydaniu!

Co zrobić, kiedy my chcemy jedno, a plan lokalnego zagospodarowania mówi nam drugie? Oczywiście należy zwrócić się do zdolnego architekta! Właściciel dzisiejszego domu marzył o prostym dachu, jednak w okolicy wydawano zgodę tylko na dachy ze spadami. Wybrnięcie z tej sytuacji wydaje się Wam nie możliwe? Dla profesjonalistów homify nie ma problemów nie do rozwiązania. Nie wierzycie? Przekonacie się o tym dzięki dzisiejszej podróży do Dortmundu, gdzie już czeka na nas wspaniały dom jednorodzinny w stylu minimalistycznym. Miłośnicy klasycznego połączenia bieli z czernią z pewnością będą zachwyceni!

Czas poznać kreatywność architektów ze studia SCHAMP & SCHMALÖER…