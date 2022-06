Dom, w którym nowoczesność jest górą!

Tak prezentuje się fasada tego intrygującego domu. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest ona bardzo ciekawie zaprojektowana. Zestawienie prostopadłych i równoległych linii doskonale podkreśla nietypowy charakter całego budynku. Zarówno elementy pokryte czarnym odcieniem, jak i te, wykonane w białym kolorze świetnie ze sobą korespondują. Zwróćcie uwagę na to, że nasi specjaliści zdecydowali się wprowadzić do tego projektu również wiele przeszkleń, które pozwalają ciepłym promieniom słonecznym wpadać do środka domu. To rozwiązanie sprawia, że wnętrze jest bardzo jasne i dzięki temu emanuje świeżością!