Tradycja i nowoczesność w jednym!

Projekt salonu z pewnością przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy są miłośnikami podróży. W tej przestrzeni główne miejsce zajmują pamiątki z dalekich wojaży, przypominające o gorących zakątkach i odmiennych kulturach. Mimo dużej ilości bibelotów wnętrze to zostało zaaranżowane tak, by wykorzystać sto procent jego powierzchni, przy jednoczesnym pozostawieniu salonu lekkiego i dość łagodnego. Sofa obudowana na około dodatkową półką to świetne miejsce na książki, czy orientalne akcesoria. Projektanci na głównej ścianie umieścili kominek, który fantastycznie ociepli całe wnętrze. Po jego obu stronach stworzono dodatkowe półki, które nie tylko urozmaicają pomieszczenie, ale też są niezwykle ergonomiczne! Rozwiązania, w których komfort użytkowania łączy się z nienaganną estetyką to przepis na pokój idealny.