Parterowy dom o nowoczesnej formie!

Szukając pomysłu na ekonomiczny dom dla niewielkiej rodziny, na pewno przeszła Wam przez głowę myśl, czy nie zdecydować się na budynek parterowy. To świetne rozwiązanie, jeżeli cenicie minimalistyczną stylistykę przy jednocześnie niezwykle przytulnych wnętrzach! Nasi architekci stworzyli dla Was dom, który swoim wyglądem przypomina nowoczesne sześcienne budynki! Poprzez inteligentne rozplanowanie przestrzeni wewnątrz, brak piętra nie jest wadą – projektanci postarali się o to, by pomieszczenia były przestronne i komfortowe. Dodatkowym atutem jest ogród – pełen zieleni, prowokujący do wypoczynku, uprawiania sportów, czy zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu. Z resztą, przekonajcie się sami, a z pewnością zamarzycie o podobnym lokum.